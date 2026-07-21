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مدیر توزیع برق شوشتر از کشف و ضبط ۵ دستگاه رمز ارز غیر مجاز در دو منزل مسکونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور گفت: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسیهای انجام شده، استفاده این محلها از ماینر غیر مجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمع آوری این دستگاهها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این محلها تعداد ۵ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف گردید که انشعابات غیرمجاز این محلها قطع و جمع آوری شدند و همچنین دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
مدیر توزیع برق شهرستان شوشتر تاکید کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.