روحیه ایثار، انسجام اجتماعی و اعتماد به وعده‌های الهی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردم جنوب است و همین مؤلفه‌ها سبب شده است که در برابر هرگونه فشار و تهدید، با صلابت و آرامش به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، خبرنگار صداوسیمای آبادان در گفت‌و‌گو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز با اشاره به تداوم روحیه مقاومت در جنوب کشور گفت: مردم این منطقه با تکیه بر تجربه هشت سال دفاع مقدس و باور‌های عمیق دینی، در برابر تهدید‌ها و فشار‌ها همچنان استوار ایستاده‌اند و زندگی عادی در جریان است.

نوید سالم‌زاده، خبرنگار صداوسیمای آبادان، در گفت‌و‌گو با مجری بخش خبری ۲۰ سیمای البرز اظهار کرد: پیشینه هشت سال ایستادگی مردم جنوب در دوران دفاع مقدس، امروز نیز به پشتوانه‌ای ارزشمند برای مقاومت و پایداری آنان در برابر تهدید‌ها و حملات آمریکا تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه زندگی در شهر‌های جنوبی همچنان با حال‌وهوای همیشگی و نشاط مردم این خطه ادامه دارد، افزود: مردم جنوب با تکیه بر باور‌های دینی، روحیه همبستگی و فرهنگ مقاومت، اجازه نداده‌اند ناامیدی و اضطراب بر فضای زندگی آنان حاکم شود.

سالم‌زاده در این گفت‌و‌گو زنده تلفنی تأکید کرد: روحیه ایثار، انسجام اجتماعی و اعتماد به وعده‌های الهی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردم این منطقه است و همین مؤلفه‌ها سبب شده است که در برابر هرگونه فشار و تهدید، با صلابت و آرامش به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند