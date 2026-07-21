به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به جایگاه حساس این مناطق در راهبرد دفاعی کشور، تأکید کرد: «آمادگی مستمر، آموزش‌های تخصصی و حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در پهنه آبی خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی و هوشیاری دائمی، سدی مستحکم در برابر طمع‌ورزی دشمنان ایجاد کرده‌اند.»

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تبیین ضرورت دفاع همه‌جانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه، تاکید کرد: «نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای، ظرفیت‌های دفاعی خود را برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید، به‌صورت مستمر بازآرایی و تقویت می‌کند.»

سردار کرمی افزود: «به فضل و عنایت الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز به‌زودی گرفته خواهد شد.»