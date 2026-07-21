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سردار محمد کرمی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مناطق ساحلی و جزایر راهبردی خلیج فارس، از یگانهای عملیاتی تحت کنترل «قرارگاه مقدم مدینه منوره» سرکشی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده نیروی زمینی سپاه با اشاره به جایگاه حساس این مناطق در راهبرد دفاعی کشور، تأکید کرد: «آمادگی مستمر، آموزشهای تخصصی و حضور مقتدرانه یگانهای نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در پهنه آبی خلیج فارس است. رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی و هوشیاری دائمی، سدی مستحکم در برابر طمعورزی دشمنان ایجاد کردهاند.»
فرمانده نیروی زمینی سپاه با تبیین ضرورت دفاع همهجانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تأکید کرد. وی با اشاره به رویکرد خصمانه ارتش آمریکا در منطقه، تاکید کرد: «نیروی زمینی سپاه با رصد دقیق تحرکات فرامنطقهای، ظرفیتهای دفاعی خود را برای خنثیسازی هرگونه تهدید، بهصورت مستمر بازآرایی و تقویت میکند.»
سردار کرمی افزود: «به فضل و عنایت الهی، مردم و نیروهای مسلح آمادگی پاسخگویی به هرگونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون قائد شهید امت و فرماندهان شهید نیز بهزودی گرفته خواهد شد.»