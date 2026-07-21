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پتروشیمی خراسان نیز در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود، با تولید و تأمین نهال، گامی در مسیر توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست برداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، کاشت درخت در عرصههای منابع طبیعی، جنگل، بیابان، محدوده تخریب شده معادن در راستای بازسازی، توسعه فضای سبز صنایع و کارخانجات و اراضی واگذاری، شهرکهای صنعتی، درختکاری در پادگانها و مناطق اختیار نیروهای مسلح، ایجاد بوستانهای روستایی و پویشهای مردمی و سایر سطوح و محدودهها انجام میشود.
پتروشیمی خراسان نیز در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود، با تولید و تأمین نهال، گامی در مسیر توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست برداشته است و حدود ۱۰۰ هزار اصله نهال را تولید کرده است.
دولت سیزدهم برنامه ریزی کرده بود که در چهار سال، یک میلیارد اصله درخت با همکاری مردم، سازمانها، صنایع و کارخانهها کشت شود که سهم خراسان شمالی ۱۶ میلیون یعنی هر سال غرس چهار میلیون نهال بود.