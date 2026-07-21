پخش زنده
امروز: -
در ادامه کارشکنیهای ۱۲ ساله عربستان علیه صنعا، نیروهای مسلح یمن در پاسخ، با هدف تثبیت معادلهای جدید برای احقاق حقوق مردم یمن، اقدام نظامی محاصره در برابر محاصره را به اجرا در آوردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، در ادامه کارشکنیهای ۱۲ ساله عربستان علیه صنعا، نیروهای مسلح یمن در پاسخ، با هدف تثبیت معادلهای جدید برای احقاق حقوق مردم یمن، اقدام نظامی محاصره در برابر محاصره را به اجرا در آوردند. این اقدام پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای پایان محاصره یمن اتخاذ شده است.