به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، شهردار میاندوآب با اشاره به تصویب بودجه هزار میلیارد تومانی شهرداری میاندوآب گفت: این بودجه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و برای نخستین‌بار سهم اعتبارات عمرانی و جاری به صورت مساوی و با نسبت ۵۰ - ۵۰ توزیع شده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته سهم طرح‌های عمرانی حدود ۴۰ درصد بود.

بابک محمدزاده افزود: همزمان با افزایش سهم اعتبارات عمرانی شهرداری به ۵۰ درصد، اجرای طرح‌های زیرساختی، آسفالت معابر و هدایت آب‌های سطحی در اولویت برنامه‌های امسال است.وی اضافه کرد: با توجه به اینکه آسفالت معابر مهم‌ترین مطالبه مردم است، در سه سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار مترمربع از معابر شهر آسفالت شده و شناسایی معابر نیازمند ترمیم و آسفالت هم در دستور کار است. محمدزاده جدول‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های شهری، جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و اجرای طرح‌های عمرانی در هسته مرکزی شهر را از دیگر اولویت‌های امسال برشمرد. وی تصریح کرد: برای کاهش گره شدآمدی، عملیات اجرایی پل چهارم شهر تا دو روز آینده با کلنگ‌زنی و تجهیز کارگاه آغاز می‌شود و بر اساس قرارداد منعقد شده، این طرح طی دو سال توسط پیمانکار اجرا می‌شود.

شهردار میاندوآب تاکیدکرد: هدف ما در مدیریت شهری، تبدیل میاندوآب به شهری نمونه است.