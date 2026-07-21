به گزارش تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما؛ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز ثبت سفارش واردات ماهی تون از فردا ۳۱ تیر ماه خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است: به اطلاع می‌رساند ثبت سفارش کالای ماهی تون از تاریخ ۳۱ تیر ماه از طریق سامانه جامع تجارت امکان پذیر است.

بازار واردات تن‌ماهیان در ایران طی سه سال اخیر از «راهکاری مکمل» به «جزء ثابت و استراتژیک امنیت غذایی» تبدیل شده است.