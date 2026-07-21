آغاز برداشت گیلاس در استان چهارمحال و بختیاری
برداشت بیش از ۳ هزار تن گیلاس از باغات سامان در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، سطح باغات گیلاس ۵۰۰ هکتار در سامان است و تکدانه، قاهری و زرد از ارقام این محصول است.
چهارمحال و بختیاری ۹۳۰ هکتار باغات گیلاس دارد.
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