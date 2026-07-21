کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» با تکیه بر تحلیل‌های عمیق رهبر معظم انقلاب، دریچه‌ای نو به سوی تبیینِ مبارزات مستمر و سیره سیاسی ائمه معصومین (ع) می‌گشاید

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای زنجان؛ کتاب “انسان ۲۵۰ ساله”، نگاهی نو و پویا به تاریخ اسلام است. اثری برگرفته از بیانات و تحلیل‌های رهبر معظم انقلاب، که زندگی ائمه معصومین (ع) را نه به صورت قطعاتی مجزا، بلکه در قالب یک مبارزه مستمر و ۲۵۰ ساله به تصویر می‌کشد.

این کتاب، تبیینی دقیق و عمیق از مجاهدت‌های سیاسی پیشوایان دین، برای تحقق حاکمیت الهی است.