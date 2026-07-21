تیم فوتبال سپاهان در نخستین دیدار تدارکاتی خود به مصاف فولاد خوزستان می‌رود.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حدود دو هفته از شروع تمرینات آماده سازی پیش فصل تیم فوتبال سپاهان زیر نظر محرم نوید کیا در تهران میگذرد.

تیم فوتبال سپاهان قرار است در نخستین دیدار تدارکاتی پیش‌فصل خود روز جمعه دوم مرداد در تهران به مصاف فولاد خوزستان برود.

سپاهان قرار است پس از اردوی تهران و حضور در تست‌های پزشکی ایفمارک راهی ترکیه شود تا تمرینات و بازی‌های تدارکاتی را در ترکیه پیگیری کند؛ البته این اردو به شرط صدور تأیید مراجع ذی‌صلاح است.