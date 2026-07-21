

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه گفت: پویش "مرهم مهر" با هدف جلب مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردم، خیران و حامیان برای تأمین بخشی از نیاز‌های دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی مراسم عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی امسال و همچنین سایر برنامه‌های سلامت‌محور و بشردوستانه جمعیت هلال احمر در سطح ملی و بین‌المللی هرساله برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مرحله پنجم این پویش افزود: از ابتدای سال قمری این پویش در حال اجراست و تا پایان ماه محرم،۵۰ میلیون و ۲۸ هزار قلم دارو در این طرح جمع آوری شده است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: ارزش ریالی این دارو‌های جمع آوری شده ۱۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد شده است.

عزتی وظیفه‌خواه گفت: تمام این دارو‌ها بعد از بررسی برای استفاده زائران به کشور عراق و مرز‌ها ارسال می‌شوند.