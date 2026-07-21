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رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران گفت: پویش اختصاصی کافنا در چارچوب برنامه بینالمللی جستوجوی سیارکها (IASC) با عنوان «منظومه کافنا ۱۶۸» از ۱۶ مرداد آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران از آغاز پویش اختصاصی کافنا در چارچوب برنامه بینالمللی جستوجوی سیارکها (IASC) با عنوان «منظومه کافنا ۱۶۸» خبر داد و این رویداد را گامی مهم در ورود نوجوانان ایرانی به عرصه پژوهشهای واقعی فضایی و علوم شهروندی دانست.
مصطفی پردلی با اعلام آغاز رسمی این پویش از ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ گفت: رسالت ما تنها آموزش مفاهیم علمی نیست؛ بلکه فراهمکردن فرصت تجربه علم واقعی برای کودکان و نوجوانان است. «منظومه کافنا ۱۶۸» بستری فراهم کرده تا نوجوانان ایرانی همانند پژوهشگران حرفهای، با دادههای واقعی نجومی کار کنند و در یکی از معتبرترین برنامههای بینالمللی جستوجوی سیارکها مشارکت داشته باشند.
وی افزود: این پویش با حضور گروههای منتخب مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری سراسر کشور برگزار میشود و شرکتکنندگان پس از گذراندن آموزشهای تخصصی، تصاویر واقعی ثبتشده از سوی رصدخانههای حرفهای جهان را تحلیل کرده و به جستوجو و شناسایی اجرام متحرک منظومه شمسی، بهویژه سیارکها، خواهند پرداخت.
رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران با اشاره به اهمیت علوم شهروندی اظهار کرد: امروز پیشرفت علم تنها در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی رقم نمیخورد. علوم شهروندی این امکان را فراهم کرده است که علاقهمندان، بهویژه نوجوانان، با آموزش صحیح و هدایت علمی در فرآیند تولید دانش نقشآفرینی کنند. جستوجوی سیارکها یکی از موفقترین نمونههای این رویکرد در جهان است و خوشحالیم که نوجوانان ایرانی نیز در این حرکت جهانی حضور مؤثر خواهند داشت.
پردلی ادامه داد: «منظومه کافنا ۱۶۸» برنامه اختصاصی کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در حوزه علوم شهروندی نجومی است که با همکاری برنامه بینالمللی IASC برگزار میشود و از ۱۶ مرداد تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ (۷ اوت تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۶) ادامه خواهد داشت.
وی با دعوت از نوجوانان علاقهمند به علوم فضایی خاطرنشان کرد: از همه نوجوانان ۱۲ سال به بالا دعوت میکنیم با مراجعه به مراکز کانون پرورش فکری در استان محل سکونت خود، به این سفر علمی بپیوندند. این پویش تنها یک دوره آموزشی نیست؛ فرصتی است برای تجربه پژوهش، تقویت مهارتهای تحلیل داده، کار گروخی، مشاهده علمی، تفکر نقادانه و حل مسئله در یک پروژه واقعی بینالمللی.
رئیس کانون علوم و فناوریهای نوین ایران در پایان تأکید کرد: ما باور داریم آینده علم ایران در دستان نوجوانانی است که امروز فرصت تجربه پژوهش را پیدا میکنند. «منظومه کافنا ۱۶۸» پلی میان استعدادهای نوجوان ایرانی و جامعه جهانی علم است؛ مسیری که میتواند از یک کشف کوچک آغاز شود و به شکلگیری نسل آینده پژوهشگران و دانشمندان کشور منجر شود.