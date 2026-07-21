تقویت فرهنگ زکات و خدمت‌رسانی به نیازمندان باید به یک حرکت مردمی و جهادی تبدیل شود.

لزوم تقویت فرهنگ زکات و خدمت رسانی به نیازمندان

لزوم تقویت فرهنگ زکات و خدمت رسانی به نیازمندان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد زکات استان اصفهان در جلسه شورای زکات شهرستان فریدن گفت: در شرایط امروز باید از همه ظرفیت‌ها برای ترویج زکات استفاده شود و حضور میدانی مسئولان در روستاها، گفت‌وگوی مستقیم با کشاورزان و بهره‌گیری از فضای مجازی می‌تواند نقش مهمی در افزایش پرداخت زکات داشته باشد.

حجت الاسلام غلامحسین رنجبر زکات را یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های عصر ظهور برشمرد و افزود: لازم است کمیته‌ای فرهنگی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای تولید محتوای مؤثر در زمینه فرهنگ سازی در پرداخت زکات تشکیل شود.

مطابق قانون، زکات هر منطقه در همان منطقه و برای رفع نیاز‌های همان مردم هزینه می‌شود؛ حتی برای روستا‌های موفق در پرداخت زکات نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.