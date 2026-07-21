وزارت راه و شهرسازی در راستای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از زوج‌های جوان، از آغاز ثبت‌نام جدیدترین مرحله «طرح آشیان» برای واجدین شرایط در استان‌های قم و سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد ثبت‌نام مرحله پنجم «طرح آشیان» ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا ۶، از امروز ۳۰ تیرماه به مدت ۴۸ ساعت آغاز شد.

در این مرحله، متقاضیان استان‌های قم و سیستان و بلوچستان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن، درخواست خود را ثبت کنند.

علاوه بر این، در راستای بازگشایی ظرفیت‌های جدید، شرایط ثبت‌نام مجدد برای متقاضیان شهرهای کرج در استان البرز، ساری در استان مازندران و ایلام نیز فراهم شده است.

متقاضیان کرج می‌توانند برای شهرهای جدید مهستان و اشتهارد، متقاضیان ساری برای شهر سورک و متقاضیان ایلام برای شهر دهلران اقدام به نام‌نویسی کنند.

این اقدام در چارچوب سیاست‌های شورای عالی مسکن با هدف مدیریت بازار اجاره و توانمندسازی خانواده‌های نوپا اجرا می‌شود. مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده‌اند که ثبت‌نام‌ها به صورت مرحله‌ای و با اولویت‌بندی استانی انجام می‌گیرد تا ضمن ارتقای پایداری سامانه، کیفیت خدمات‌رسانی به متقاضیان افزایش یابد.

شرط اصلی بهره‌مندی از این طرح، سپری نشدن بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج رسمی است.

همچنین متقاضی و همسر باید در ۵ سال اخیر فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی بوده و دارای فرم «ج» سبز باشند. استحقاق‌سنجی

دهک‌های ۱ تا ۶ درآمدی نیز از طریق پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی یادآور شده است که ثبت درخواست در سامانه به منزله تعهد قطعی برای تخصیص واحد نیست و متقاضیان پس از پایش اطلاعات، تایید شرایط و اولویت‌بندی بر اساس تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری، برای انتخاب واحدهای موجود فراخوانده می‌شوند.

حداکثر مدت استفاده از این واحدهای استیجاری ۵ سال تعیین شده و تمدید آن منوط به احراز شرایط در هر سال است. شایان ذکر است اجاره‌بهای دریافتی در این طرح با هدف حمایت از زوجین، به صورت یارانه‌ای و با درصدی از نرخ روز محاسبه می‌شود؛ به طوری که برای دهک‌های ۱ و ۲ تنها ۳۵ درصد، برای دهک‌های ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و برای دهک‌های ۵ و ۶ معادل ۵۵ درصد اجاره‌بها دریافت خواهد شد.

متقاضیان واجد شرایط برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام شامل پذیرش ضوابط، انجام استعلامات و انتخاب شهر، باید به نشانی اینترنتی Saman.mrud.ir مراجعه کنند. این برنامه بخشی از تلاش گسترده دولت برای کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها و ساماندهی اصولی بازار مسکن در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها به شمار می‌رود.

