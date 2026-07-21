مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از اعزام کاروان امداد و نجات این جمعیت به کشور عراق خبر داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: این کاروان با هدف ارائه خدمات امدادی، درمانی و بشردوستانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در مأموریت اربعین حسینی مشارکت می‌کند.

وی افزود: امدادگران و نجاتگران اعزامی استان با بهره‌گیری از آموزش‌ها و توانمندی‌های تخصصی خود، در مسیر‌های تردد زائران و مراکز تعیین‌شده مستقر خواهند شد و در صورت نیاز، خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه و پشتیبانی لازم را ارائه خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: امدادگران و نجاتگران استان در طول برگزاری مراسم اربعین، با استقرار در نقاط پیش‌بینی‌شده و مسیر‌های تردد زائران، آماده ارائه خدمات و پاسخگویی به حوادث احتمالی خواهند بود.