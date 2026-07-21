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محمدحسن مقیسه، پژوهشگر ادبی، با تشریح دیدگاههای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره زبان فارسی، گفت: ظرفیتهای ذاتی این زبان، از جمله غنا، ترکیبپذیری، موسیقی، شیوایی و پایداری تاریخی، موجب شده است زبان فارسی از مرزهای ایران فراتر رود و به زبانی اثرگذار در گسترهای وسیع از جهان تبدیل شود.
محمدحسن مقیسه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: از منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی زبان فارسی دستکم دارای ۹ ویژگی برجسته است که از مهمترین آنها میتوان به پرگنجایگی، ترکیبپذیری، غنای ذاتی، پایداری در برابر هجوم زبانهای دیگر، شیوایی و آهنگ دلنشین، ظرفیت بازتاب شعر، موسیقی درونی، نازکخیالی و گستردگی قلمرو فرهنگی اشاره کرد.
وی افزود: همین ویژگیها سبب شده است زبان فارسی از محدوده جغرافیایی ایران فراتر برود و در طول تاریخ به یکی از زبانهای اثرگذار جهان تبدیل شود. به گفته مرحوم دکتر خسرو فرشیدورد، در دورهای تاریخی نزدیک به یکدهم کره زمین در قلمرو زبان فارسی قرار داشته است.
آقای مقیسه گفت: هوشیاری نیاکان ما پس از ورود اسلام به ایران موجب شد زبان فارسی در زبان عربی هضم نشود. ایرانیان اسلام را پذیرفتند، اما عربزبان نشدند و این موضوع از نکات مهمی است که رهبر شهید همواره بر آن تأکید داشتند.
وی افزود: زبان عربی، زبان قرآن و معارف اهلبیت (ع) بود و از همین مسیر وارد ایران شد، اما هنگامی که معارف اسلامی به سرزمینهای شرقی گسترش یافت، زبان فارسی به مهمترین حامل این فرهنگ تبدیل شد و نقش مهمی در انتقال دانش، فرهنگ و آموزههای اسلامی ایفا کرد.
این پژوهشگر ادبی افزود: سعدی در گلستان از رواج زبان فارسی در سرزمین شام یاد میکند و این روایتها نشان میدهد فارسی در قرن هفتم هجری زبانی فراتر از مرزهای ایران بوده است. همچنین مرحوم دکتر ذبیحالله صفا در کتاب «تاریخ ادبیات در ایران» به نفوذ زبان فارسی در مناطقی همچون بصره، شبهقاره هند و حتی سرزمینهای بالکان در دوره عثمانی اشاره کرده است.
آقای مقیسه گفت: امروز نیز آثار این گستره فرهنگی را میتوان در نسخههای خطی، کتیبهها، سنگنوشتهها و بناهای تاریخی کشورهای مختلف از جمله پاکستان و هند مشاهده کرد؛ موضوعی که نشان میدهد زبان فارسی با اتکا به ظرفیتهای درونی و پشتوانه فرهنگی خود، جایگاهی ماندگار در تمدن اسلامی و فرهنگ جهانی یافته است. در صورت نیاز، میتوان متن را به سبک خبری خبرگزاری صداوسیما با جملات کوتاهتر و نقلقولهای مستقیم بیشتر نیز تنظیم کرد.