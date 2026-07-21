به مناسبت شهادت حضرت رقیه(س) و بزرگداشت شهادت رهبر شهید انقلاب مراسمی در حسینیه شالبافان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این مراسم رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه ملت ایران در طول سال‌های گذشته با تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه مقاومت از همه توطئه‌ها عبور کرده است افزود: حفظ انسجام ملی، هوشیاری در برابر شایعات و تبعیت از رهنمود‌های مقام معظم رهبری، مهم‌ترین راهکار مقابله با جنگ ترکیبی دشمن است.

حجت الاسلام فاضلیان در ادامه مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح و توان دفاعی کشور را عامل مهم بازدارندگی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و پشتیبانی مردم، در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ایستادگی خواهد کرد.