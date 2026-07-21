مدیرکل ثبت احوال استان البرز از تداوم ارائه خدمات ثبت احوال در استان خبر داد و گفت: صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و پیگیری صدور شناسنامه المثنی برای ساکنان البرز نیز حداکثر ظرف دو هفته انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، عباس فتح‌اللهی در گفت‌و‌گو با مجری برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: تمام خدمات ثبت وقایع حیاتی از جمله ثبت ولادت، ازدواج و همچنین صدور شناسنامه عکس‌دار برای دانش‌آموزانی که به سن ۱۵ سالگی رسیده‌اند، بدون وقفه در استان ارائه می‌شود. تنها بخشی که با مشکل مواجه است، ارائه فیزیکی کارت‌های ملی است که از سال ۱۴۰۲ به دلیل متمرکز بودن فرآیند چاپ در سطح کشور با تأخیر همراه شده است. با این حال، شهروندان می‌توانند از طریق رسید و کد رهگیری، امور اداری خود را پیگیری کنند و مسئولان کشوری نیز وعده داده‌اند این مشکل به‌زودی برطرف شود.

فتح‌اللهی در این گفت‌و‌گو زنده رادیویی تصریح کرد: در حال حاضر صدور کارت ملی المثنی انجام نمی‌شود، اما سایر خدمات مرتبط با کارت ملی به متقاضیان ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال البرز با اشاره به اجرای خدمت جدید انحصار وراثت گفت: بر اساس اطلاعات سببی و نسبی ثبت‌شده در پایگاه ثبت احوال، حداکثر تا ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، اطلاعات لازم به وراث اعلام می‌شود و فرآیند رسیدگی نیز در استان محل تشکیل پرونده انجام خواهد شد. گواهی انحصار وراثت اکنون به صورت الکترونیکی صادر می‌شود که این موضوع موجب تسریع در ارائه خدمات و کاهش مراجعات حضوری شده است.

فتح‌اللهی همچنین با بیان اینکه ثبت احوال به صورت آرشیو‌محور و سکونت‌محور خدمات ارائه می‌دهد، گفت: افرادی که شناسنامه خود را مفقود کرده‌اند، در صورت سکونت در استان البرز می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند و شناسنامه المثنی آنان معمولاً ظرف دو هفته پیگیری و صادر می‌شود.