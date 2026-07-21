به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی امروز وقوع دما‌های ۴۸ و ۴۹ درجه و حتی بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی مورد انتظار است؛ سپس طی فردا کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: امروز سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق شمال ِغربی، غربی، نیمه جنوبی و مرکزی و فردا در بخش‌های غربی و جنوبِ غربی، در حد متوسط تا شدید خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی بویژه طی ساعاتی از بعد از ظهر امروز مورد انتظار است.

او ادامه داد: شمال خلیج فارس تا بعد از ظهر فردا مواج است.