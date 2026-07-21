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از پارسال تاکنون با اجرای ۸۹۲ طرح اشتغال خورشیدی، زمینه ایجاد درآمدی پایدار برای خانوادههای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی توسعه نیروگاههای خورشیدی را یکی از موفقترین طرحهای توانمندسازی مددجویان در استان دانست و گفت: از سال گذشته تاکنون ۸۹۲ طرح نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی انفرادی و تجمیعی برای مددجویان خراسان جنوبی اجرا شده و با بهره برداری از این طرحها، ۸۹۲ خانوار زیرپوشش صاحب شغل و منبع درآمدی پایدار شدهاند.
نخعی افزود: همچنین ۱۵۰ طرح دیگر نیز در مراحل اجرا قرار دارد که پس از تکمیل، شمار بیشتری از خانوادههای نیازمند از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار مهم ترین رویکرد کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانوادههای زیرپوشش است، افزود: نیروگاههای خورشیدی خانگی به دلیل درآمد مستمر، هزینه نگهداری اندک و بازدهی مناسب، امروز به یکی از اثربخشترین طرحهای اشتغالزایی برای مددجویان تبدیل شدهاند.
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به مزایای این طرح گفت: برق تولیدی نیروگاهها به شبکه سراسری فروخته میشود و درآمد حاصل از آن به صورت ماهانه به حساب مددجویان واریز میشود.
نخعی گفت: این نهاد در تمامی مراحل اجرای این طرح، از معرفی متقاضیان و پرداخت تسهیلات گرفته تا آموزش، نظارت بر اجرا، هماهنگی با دستگاههای مرتبط و اتصال نیروگاهها به شبکه برق، در کنار مددجویان قرار دارد تا طرحها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
به گفته وی کمیته امداد خراسان جنوبی با همکاری استانداری، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، توسعه طرحهای اشتغال خورشیدی را با جدیت ادامه خواهد داد تا با بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر، زمینه توانمندسازی اقتصادی و خروج هرچه بیشتر خانوادههای زیرپوشش از چرخه محرومیت فراهم شود.