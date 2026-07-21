به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست بررسی طرح‌های درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت: کرمانشاه از دیرباز مرکز خدماتی و درمانی غرب کشور بوده است و بخش زیادی از ساکنان استان‌های ایلام، لرستان، کردستان و همدان از خدمات درمانی این کلانشهر بهره‌مند شده‌اند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به توسعه گسترده زیرساخت‌های رفاهی، درمانی و پزشکی در بخش‌های خصوصی و دولتی در استان کرمانشاه در دهه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: کرمانشاه به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ممتاز درمانی تبدیل به یک مقصد گردشگری برای بیماران اقلیم کردستان و بخش عربی کشور عراق تبدیل شده است.

وی احداث بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی کرمانشاه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی و توسعه‌ای غرب کشور دانست و گفت: این بیمارستان در صورت بهره‌برداری علاوه بر افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی و ارتقای سطح خدمات درمانی در استان، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز‌های درمانی منطقه غرب و اقلیم کردستان عراق را هم پوشش دهد.

نجفی گفت: طبق گزارش پیمانکار طرح، این بیمارستان در مرحله اسکلت از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی افزود: اجرای این طرح بر عهده وزارت راه و شهرسازی و بهره‌برداری آن بر عهده وزارت بهداشت است و همه دستگاه‌های مرتبط باید برای تسریع در روند ساخت آن تلاش کنند.