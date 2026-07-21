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استاندار قزوین در جلسه سازگاری با کم آبی، از طرحهای جدید برای انتقال آب، استفاده از پسابهای صنعتی و بازنگری در کاربریهای گردشگری جهت تأمین نیازهای اصلی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، در نشست بررسی مشکلات کمآبی استان، استاندار قزوین بر ضرورت تسریع در آمادهسازی آب «نیکویه» تا هفته دولت تأکید کرد. وی با هدف مدیریت هوشمندانه منابع، خواستار بازگرداندن پسابهای تولیدی به چرخه صنایع شد.
محمد نوذری با اشاره به راهکارهای عملیاتی استان تصریح کرد: «مدل مدیریت آب در قزوین با تمرکز بر پروژههای استراتژیک پیش میرود. در این راستا، تفاهمنامهای میان منابع طبیعی و اوقاف برای احیای پوشش گیاهی و درختکاری در محدوده تالاب اللهآباد در دست تنظیم است.»
وی همچنین از تغییر کاربری برخی پروژههای گردشگری جهت تأمین منابع آبی خبر داد و افزود: «طرحهای تغییر کاربری در حوزه گردشگری، از جمله در منطقه رزجرد، به منظور انتقال آب توسط اوقاف و تأمین نیازهای اساسی در دستور کار است. اولویت اجرایی ما در حال حاضر، پروژههای ابرسانی در مناطق سد نهب و بالاخانلو است.»
استاندار در این نشست با اشاره به مظلومیت و زحمتکشی کشاورزان، خاطرنشان کرد: «دشت قزوین ستون امنیت غذایی کشور است، اما واقعیت این است که با بحران جدی کمآبی روبرو هستیم.» وی در همین راستا دستور داد از انجام کشتهای پاییزه به دلیل عدم تأمین منابع آب جلوگیری شود و مدیریت منابع آب در این بخش به دقت اجرا گردد.
اختصاص حقابه طالقان؛ روزنه امید برای کشاورزان
در این جلسه، ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین با اشاره به پیگیریهای ویژه استاندار، از تخصیص ۲۰ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان خبر داد و گفت: «این اقدام که با زحمات استاندار محقق شده، جرقه امیدی برای کشاورزان استان بود و بر اساس نیازسنجیها، این حجم آب در سه مقطع زمانی میان بهرهبرداران توزیع خواهد شد.»
تأکید بر مدیریت بحران و محدودیت کشت
با این حال، استاندار قزوین با تأکید بر اینکه «واقعیت این است که آب نیست»، تصریح کرد: «با توجه به وضعیت بحرانی دشت قزوین، در نیمسال دوم امکان تخصیص آب برای تمامی کشتها وجود ندارد؛ لذا برای جلوگیری از بحرانهای بعدی، باید از انجام کشتهای پاییزه با مصرف آب بالا جلوگیری و این حوزه مدیریت شود.»
حمایت از حقوق کشاورزان؛ اولویت اصلی
در ادامه این نشست، حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان،با تأکید بر رفع چالشهای موجود برای بهرهبرداران، نکته مهمی را در خصوص معیشت کشاورزان مطرح کرد. وی تأکید کرد: «در صورتی که به دلیل محدودیتهای اعمال شده و مدیریت بحران آب، حقابه کشاورزان در اختیار آنها قرار نگیرد، دولت موظف است مابهازای ریالی آن را به عنوان جبران خسارت به این قشر زحمتکش پرداخت کند.»