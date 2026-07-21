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اسماعیل امینی، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، گفت: نگاه رهبر شهید انقلاب به زبان فارسی تنها معطوف به حفظ این زبان نیست، بلکه ابعاد مختلفی از جمله هویت ملی، زبان معیار، زبانها و گویشهای محلی، متون کهن و قلمرو فرهنگی زبان فارسی را در بر میگیرد.
اسماعیل امینی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: کتاب «امین زبان فارسی» مجموعهای منسجم از دیدگاهها و مواضع رهبر انقلاب درباره زبان فارسی را به صورت موضوعی گردآوری کرده و برای علاقهمندان به این حوزه منبعی قابل توجه است.
وی افزود: اگر رهبر انقلاب هیچگاه مسئولیتهای حکمرانی را هم برعهده نمیگرفتند باز هم به عنوان شخصیتی ادیب و اهل مطالعه شناخته میشدند چراکه پیش از انقلاب در انجمنهای ادبی مشهد حضوری فعال داشتند، شعر میسرودند، با بزرگان ادب معاشرت میکردند و از همان دوران به مطالعه آثار ادبی، رمان، شعر و مباحث زبانشناسی علاقهمند بودند.
آقای امینی گفت: در سالهایی که در این جلسات حضور داشتم، هیچگاه سخنان ایشان تکراری نبود، زیرا همواره تازهترین آثار ادبی را مطالعه میکردند و علاوه بر آن، درباره وضعیت شعر، ادبیات و نشر از صاحبنظران و فعالان این حوزه گزارش میگرفتند.
این نویسنده افزود: این شیوه تنها به حوزه ادبیات محدود نبود و رهبر انقلاب در موضوعات مختلف پیش از اظهارنظر یا تصمیمگیری از متخصصان همان حوزه نظرخواهی و اطلاعات علمی دریافت میکردند.
آقای اسماعیل امینی گفت: در بیانات رهبر انقلاب، زبان فارسی صرفا به واژهسازی یا دستور زبان محدود نمیشود، بلکه موضوعاتی مانند خط فارسی، متون کهن، قلمرو فرهنگی زبان فارسی و نقش آن در هویت ایرانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: برخلاف برخی برداشتها، دفاع از زبان فارسی در نگاه رهبر انقلاب به معنای نادیده گرفتن زبانها و گویشهای محلی نیست. ایشان بارها بر ضرورت حفظ و تقویت زبانهای محلی و لهجههای گوناگون ایران در کنار جایگاه زبان رسمی کشور تأکید کردهاند.
این نویسنده افزود: رهبر انقلاب بارها نسبت به آسیبهای رواج بیضابطه زبان محاوره در رسانهها هشدار داده و حفظ زبان رسمی را از وظایف مهم رسانهها دانستهاند.
امینی در پایان شعر را هنر ملی ایرانیان دانست و افزود: بخش مهمی از هویت، فرهنگ و میراث فکری ایران از طریق شعر به نسلهای بعد منتقل شده است و امروز نیز باید در کنار بهرهگیری از قالبهای نو مانند رمان، از این ظرفیت برای روایت هویت ایرانی و اسلامی استفاده شود.
«جلسۀ شعر»، «بوستان بیدرخت»، «تبسم دوست» و «لبخند بر لب شعر» از جمله آثار شعری و پژوهشی آقای اسماعیل امینی است.