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رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر از پایش صلاحیتهای کادر بهداشتی و درمانی داوطلب اعزام به حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرعشی در خصوص روند جذب و پایش صلاحیتهای کادر بهداشتی و درمانی داوطلب اعزام به حج تمتع ۱۴۰۶، گفت: در فراخوان رسمی سامانه جامع جذب و اعزام، تعداد ۹۹۸ نفر از کادر تخصصی بهداشت و درمان کشور برای ارائه خدمت به زائران حج اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: با هدف اطمینان از شایستهگزینی، رویکرد این معاونت بر سه مؤلفه اصلیِ توانمندیهای علمی، مهارتهای شغلی و صلاحیتهای عقیدتی استوار است تا بالاترین سطح خدمات درمانی تضمین شود.
مرعشی ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران، اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از زائران را بانوان تشکیل میدهند، در راستای تکریم و تسهیل دسترسی این عزیزان به خدمات تخصصی، ظرفیت پذیرش متخصصین زنان از ۲ نفر به ۷ نفر افزایش یافته است.
وی افزود: بهمنظور ارائه خدمات تخصصی کارآمدتر در حج ۱۴۰۶، درمانگاهها به دو دسته تقسیم شدهاند. درمانگاههای تیپ A که ارائه خدمت توسط پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، اورژانس، قلب و زنان در آن صورت میگیرد و درمانگاههای تیپ B که ارائه خدمت توسط پزشکان عمومی، متخصصین داخلی و اورژانس در آن انجام میشود.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام کرد: با توجه به محدودیتهای زمانی و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت جسمانی متقاضیان حج تمتع پیش از پرداخت وجه، فرآیند معاینات با دقت و سرعت در حال انجام است. در همین راستا، همکاران پزشک بهمنظور غربالگری دقیق، معاینات را با ظرفیتی معادل دو برابر سهمیه مصوب انجام میدهند؛ که پس از بررسی و امتیازدهی نهایی، ۵۰ درصد از آنها جهت اعزام در سال ۱۴۰۶ انتخاب و ۵۰ درصد دیگر در اولویت اعزام برای سالهای آتی قرار خواهند گرفت.
وی افزود: شایان ذکر است تا این لحظه، فرآیند ارزیابی و مصاحبه تخصصی برای ۵۱۹ داوطلب در ۵ قطب اصلی انجام شده است. در قطب تهران (شامل استانهای تهران، البرز، سمنان، قزوین، قم و مرکزی) با ۱۸۸ نفر، قطب اصفهان (شامل استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و منطقه کاشان) با ۱۲۲ نفر، قطب خراسان (شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی) با ۱۰۲ نفر، قطب فارس (شامل استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر) با ۶۷ نفر و قطب کرمان (شامل استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان) با ۴۰ نفر، این فرآیند انجام شد.
مرعشی گفت: فرآیند مصاحبه سایر داوطلبان در قطبهای ۶، ۷ و ۸ نیز مطابق با تقویم زمانبندی در حال اجراست. این معاونت آمادگی کامل خود را برای ارائه توضیحات تکمیلی جهت انعکاس رسانهای این فرآیندها اعلام میدارد.