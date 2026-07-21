فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: با رصد دقیق تحرکات فرامنطقه‌ای، ظرفیت‌های دفاعی خود را برای خنثی‌سازی هرگونه تهدید، بطور مستمر بازآرایی و تقویت می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار محمد کرمی در بازدید میدانی از مناطق ساحلی، جزایر راهبردی خلیج فارس و یگان‌های عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره افزود: آمادگی مستمر، آموزش‌های تخصصی و حضور مقتدرانه یگان‌های نیروی زمینی سپاه، رکن اصلی امنیت پایدار در پهنه آبی خلیج فارس است.

وی با اشاره به جایگاه حساس این مناطق در راهبرد دفاعی کشور گفت: رزمندگان سلحشور این خطه با تکیه بر روحیه جهادی و هوشیاری دائمی، سدی مستحکم در برابر طمع‌ورزی دشمنان ایجاد کرده‌اند.

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فرمانده نیروی زمینی سپاه با تبیین ضرورت دفاع همه جانبه، بر ارتقای شبکه دفاع مردمی و تقویت بنیه بسیج برای صیانت از جزایر تاکید کرد.

سردار محمد کرمی افزود: به فضل و عنایت الهی، مردم و نیرو‌های مسلح آمادگی پاسخ‌گویی به هرگونه شرارت از سوی ارتش متجاوز را دارند و انتقام خون امام مجاهد شهید و فرماندهان نیز به‌زودی گرفته می‌شود.