لویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی تسهیل فروش محصولات و تقویت اقتصاد مقاومتی برپا شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

سرهنگ انوری افزود: در این نمایشگاه ۲۲ غرفه از تولیدات خانگی و صنایع مختلف دایر شده و تولیدکنندگانی که نقش فعالی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشته‌اند محصولات خود را عرضه کرده‌اند.