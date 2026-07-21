افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و تولیدات خانگی در یاسوج
نمایشگاهی با هدف حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی و تسهیل فروش محصولات در پارک ولایت یاسوج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان مشاغل خانگی تسهیل فروش محصولات و تقویت اقتصاد مقاومتی برپا شده است.
سرهنگ انوری افزود: در این نمایشگاه ۲۲ غرفه از تولیدات خانگی و صنایع مختلف دایر شده و تولیدکنندگانی که نقش فعالی در حوزه اقتصاد مقاومتی داشتهاند محصولات خود را عرضه کردهاند.
وی ادامه داد: این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ هر روز پذیرای بازدیدکنندگان است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد اضافه کرد: در مرحله نخست این نمایشگاه به مدت ۴۵ روز دایر است و همچنین رایزنیها برای ادامه فعالیت آن تا نیمه نخست پاییز در حال انجام است.
انوری گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد بازار فروش برای محصولات خانگی و فراهم کردن امکان خرید مستقیم برای شهروندان است.