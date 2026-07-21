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غلامعلی حداد عادل گفت: رهبر شهید در دوران ریاست جمهوری خود، اهتمام ویژهای به توسعه مراکز علمی از جمله شکل گیری و تثبیت دانشگاه تربیت مدرس داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامعلی حدادعادل در مراسم بزرگداشت رهبر شهید و شهدای جنگ تحمیلی سوم در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تشییع و تدفین رهبر شهید و بازتاب آن در سطح جهان گفت: مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و حضور میلیونی مردم ایران، بازتاب گستردهای در دنیا داشت. وی افزود: این حضور، صحنهای ماندگار را رقم زد که سالها درباره آن در جهان سخن گفته خواهد شد.
غلامعلی حدادعادل در ادامه این مراسم با اشاره به روند تأسیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: دانشگاه تربیت مدرس یکی از یادگارهای رهبر شهید است. وی افزود: پس از انقلاب فرهنگی، در ستاد انقلاب فرهنگی دو دسته اقدامات سلبی و ایجابی انجام شد. در کنار ساماندهی وضعیت برخی دانشگاهها، تصمیم به تأسیس دانشگاهی برای تربیت استاد در تراز انقلاب اسلامی برای دانشگاههای کشور نیز اتخاذ شد و بر همین اساس، دانشگاه تربیت مدرس شکل گرفت.
وی ادامه داد: برای این دانشگاه ضوابط و قوانین ویژهای در نظر گرفته شد و رهبر شهید که در آن سالها ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، اهتمام ویژهای به شکلگیری و تثبیت این دانشگاه داشتند. حدادعادل تأکید کرد: ایجاد یک دانشگاه کار سادهای نیست و برای شکلگیری آن باید مجموعهای از اقدامات و زیرساختها فراهم شود.
غلامعلی حدادعادل با اشاره به توجه رهبر شهید به توسعه علم در کشور گفت: در بیش از ۳۶ سال رهبری، ایشان جایگاه علم را در ایران ارتقا دادند. وی افزود: در این دوره، با حمایت و پیگیری رهبر شهید، مجموعهای از شوراها، مؤسسات علمی و مراکز دانشگاهی شکل گرفت یا توسعه یافت که دانشگاه تربیت مدرس یکی از آنهاست.
وی ادامه داد: همچنین توسعه رشتههای نوپدید و راهبردی از جمله فناوری هستهای، فناوری نانو، زیستفناوری، سلولهای بنیادی، علوم ژنتیک و وراثت و علوم شناختی، با تأکید و حمایت رهبر شهید دنبال شد؛ حوزههایی که امروز از عوامل قدرت کشورها به شمار میروند.
غلامعلی حدادعادل در ادامه با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید گفت: یکی از تعابیری که درباره ایشان همواره مطرح میشد، عمل بر پایه حکمت بود.
وی افزود: رهبر شهید به سفیران جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف توصیه میکردند سیاست خارجی را بر سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» استوار کنند.وی ادامه داد: حکیمانه عمل کردن، به معنای بهرهگیری از تعقل و عقلانیت در تصمیمگیری است.
حدادعادل با اشاره به جایگاه علم و عقل در دانشگاه گفت: در محیطهای دانشگاهی همواره از علم سخن گفته میشود، اما عقل از علم مهمتر است؛ زیرا علم زمانی سودمند خواهد بود که در کنار آن عقل نیز حضور داشته باشد.