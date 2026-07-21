

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متقاضیان ثبت‌نام در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می‌توانند از امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیر تا پایان روز دوشنبه، ۵ مرداد با مراجعه به وبگاه سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org پس از مطالعه دفترچه راهنما، در صورت واجد شرایط بودن ، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مطابق اعلام سازمان سنجش، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان این آزمون منحصرا به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش امکان‌پذیر است و داوطلبان ضرورت دارد کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام دریافت می‌کنند را تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جزییات مربوط به شرایط متقاضیان، مباحث آزمون، فرآیند ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز، نحوه تکمیل تقاضانامه، زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون، فرم پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام را از دفترچه راهنمای چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت و مشاهده کنند.

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریور برای مشاهده و گرفتن پرینت در تارنمای سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روز جمعه؛ ۲۰ شهریور با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید.