به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارشناس هواشناسی گلستان پیش بینی کرد: ابرناکی آسمان تاصبح پنج شنبه در گلستان ادامه دارد اما بارش ها از بعد از ظهر امروز تنها در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

مهدیه اصحابی افزود : از روز پنجشنبه آسمان استان پایدار است و صاف تا کمی ابری همراه با روند افزایشی دمای هوا خواهد بود و دمای هوا فزایشی خواهد بود و اوج این دما برای شنبه و یک شنبه آینده به ۴۰ تا ۴۵ درجه خواهد رسید.