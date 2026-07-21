پخش زنده
امروز: -
برنامه کاری «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفر رسمی به پاکستان صبح امروز با برگزاری مراسم رسمی در بنای یادبود ملی پاکستان در اسلامآباد آغاز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این مراسم «اسکندر مومنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از حضور در محل یادمان ملی پاکستان، مورد استقبال مقامات پاکستانی قرار گرفت و با اهدای گل به مقام بنیانگذاران پاکستان، پیشگامان نهضت استقلال و جانباختگان راه استقلال این کشور ادای احترام کرد.
سپس یگان تشریفات پلیس اسلامآباد با اجرای مراسم احترام نظامی، از وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران استقبال رسمی به عمل آورد.
طلال چودری وزیر مشاور دولت پاکستان در امور کشور، نیز در این مراسم حضور داشت و مؤمنی را همراهی کرد.
این مراسم نخستین برنامه رسمی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفر به پاکستان بود و پس از آن رایزنیهای فشرده هیئت ایرانی با مقامات عالیرتبه این کشور آغاز خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلام شده، مؤمنی در ادامه امروز با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، محسن نقوی وزیر کشور، عاصم منیر رئیس ستاد دفاعی نیروهای مسلح پاکستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
همچنین نشست مشترک هیئتهای عالیرتبه دو کشور و بازدید از سازمان ملی مبارزه با تروریسم (NACTA)، سازمان ثبت احوال و پایگاه داده ملی، ستاد مبارزه با مواد مخدر (ANF)، پارک ملی علوم و فناوری هوافضا و سازمان مدیریت بحران ملی پاکستان از دیگر برنامههای کاری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد است؛ دیدارهایی که با هدف پیگیری توافق های حاصل از سفر اخیر رئیسجمهور ایران به پاکستان و گسترش همکاریهای اقتصادی، امنیتی، مرزی و منطقهای میان دو کشور انجام میشود.