پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی بهبهان استان خوزستان از کشف و دفن بهداشتی لاشه ۳۰ رأس بز تلفشده که به شیوهای غیراصولی در نزدیکی سد شهدای این شهرستان رها شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین زمانی پور اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر رهاسازی ۳۰ رأس بز تلفشده در محدوده سد شهدای بهبهان توسط یک دستگاه خودروی ایسوزو، کارشناسان اداره دامپزشکی این شهرستان بلافاصله به محل اعزام و پس از تأیید صحت گزارش، اقدامات لازم را برای جلوگیری از آلودگی زیستمحیطی، انتشار عوامل بیماریزا و سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو آغاز کردند.
وی افزود: با هماهنگی معاونت برنامهریزی فرمانداری و با تأمین یک دستگاه لودر از سوی شرکت آبیاری مارون، لاشهها در اسرع وقت و با رعایت کامل اصول بهداشتی دفن شدند.
زمانی پور با اشاره به اینکه پیگیریهای قانونی برای شناسایی مالک دامها و خودروی حملکننده تلفات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: احتمال میرود عواملی نظیر حملونقل غیراصولی، خفگی یا مسمومیت غذایی در بروز این تلفات نقش داشته باشند، اما تعیین قطعی علت نیازمند بررسیهای تخصصی و آزمایشگاهی است.
رئیس اداره دامپزشکی بهبهان میگوید: رهاسازی لاشه دامها در طبیعت موجب آلودگی منابع آب و خاک، انتشار عوامل بیماریزا و تهدید سلامت عمومی میشود.
زمانی پور در پایان از دامداران شهرستان خواست تا در صورت بروز تلفات دامی، مراتب را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا نسبت به رعایت ضوابط بهداشتی و زیستمحیطی، اقدام لازم برای دفن بهداشتی یا سوزاندن اصولی لاشهها صورت پذیرد.