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مدیر منابع انسانی مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش راهبردی آموزش در توسعه سرمایه انسانی گفت: نوسازی زیرساختهای آموزشی، زمینهساز ارتقای دانش، مهارت، نوآوری و بهرهوری کارکنان صنعت گاز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی ذوقی افزود: در راستای اجرای راهبردهای توسعه سرمایه انسانی، ارتقای سطح دانش تخصصی کارکنان و نهادینهسازی فرهنگ یادگیری مستمر، کارگاه آموزشی کنترل و ابزار دقیق این مجتمع با بهرهگیری از تجهیزات و ابزارهای نوین آموزشی، بهطور کامل تجهیز و روزآمدسازی شد.
وی با بیان اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه سازمان به شمار میرود، اظهار داشت: توسعه و بهروزرسانی زیرساختهای آموزشی، نقش مهمی در افزایش دانش، مهارت و آمادگی نیروهای متخصص برای پاسخگویی به نیازهای روز صنعت گاز دارد و این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشهای تخصصی و افزایش بهرهوری سازمانی است.
ذوقی افزود: کارگاه آموزشی کنترل و ابزار دقیق مجتمع گاز پارس جنوبی به دلیل برخورداری از تجهیزات پیشرفته و استانداردهای تخصصی، بهعنوان یکی از کارگاههای نمونه آموزش کنترل و ابزار دقیق در سطح شرکت ملی گاز ایران شناخته میشود. این کارگاه علاوه بر برگزاری دورههای تخصصی برای کارکنان مجتمع، میزبان دورههای آموزشی ستاد شرکت ملی گاز ایران، پالایشگاهها و همچنین دورههای آموزشی ویژه نیروهای مستغلات نیز است.
وی سرمایهگذاری در حوزه آموزش را اقدامی راهبردی برای توسعه سرمایه انسانی دانست و بیان کرد: ارتقای توان فنی، افزایش خلاقیت، تقویت روحیه نوآوری و انتقال دانش روز به کارکنان، از مهمترین دستاوردهای توسعه زیرساختهای آموزشی است و آثار آن در بهبود عملکرد، افزایش بهرهوری و تحقق اهداف کلان صنعت گاز نمایان خواهد شد.