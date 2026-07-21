به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، در مراسم بزرگداشت امام شهید و شهدای جنگ که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و دانشگاهیان در این دانشگاه برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهدا گفت: «تربیت مدرس، دانشگاه شهداست؛ بسیاری از عزیزانی که امروز از آنها یاد می‌کنیم، با این دانشگاه همکاری داشتند و این دانشگاه برخاسته از انقلاب اسلامی است.»

وی افزود: بسیاری از این شهدا در حوزه‌های مختلف به کشور خدمت کردند و در جریان جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه با اشاره به تحولات پس از جنگ اخیر اظهار داشت: جنگ اخیر نشان داد که ایرانی‌ها ملتی شجاع، باهوش و بااستقامت هستند و فرهنگ ایران تأثیر خود را در جهان گذاشته است. وی تصریح کرد: کشور‌های عربی به دلیل قدرت ایران به سمت جمهوری اسلامی گرایش پیدا خواهند کرد، زیرا به این نتیجه می‌رسند که پایگاه‌های آمریکا برای آنها امنیت ایجاد نمی‌کند.

دکتر حجت، افول هیمنه آمریکا را یکی دیگر از دستاورد‌های جنگ دانست و گفت: پیش از این تصور می‌شد هیچ کشوری جرأت مقابله با آمریکا را ندارد، اما امروز دنیا متوجه شده است که آمریکا آن قدرتی نیست که پیش‌تر تصور می‌شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از شهدای دانشگاه، خاطرنشان کرد: این شهید از دانشجویان برجسته دانشگاه بود و تلاش می‌کرد دانش خود را در خدمت حل مسائل کشور، به‌ویژه در شرایط جنگی، به کار گیرد و در همین مسیر به شهادت رسید.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی ساداتی‌نژاد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس، گفت: امروز که رهبر شهید ایران در میان ما نیست، بیش از گذشته می‌توان دریافت که ایشان و امامین انقلاب، طی بیش از ۴۷ سال گذشته، با تدبیر و نگاه راهبردی، ساختار‌های هوشمندانه‌ای را برای کشور در حوزه‌های مختلف طراحی کردند. وی افزود: برنامه‌ریزی برای ارتقای توان دفاعی، صنایع نظامی و ظرفیت‌های علمی کشور، از جمله این راهبرد‌ها بود و نتایج آن در جریان جنگ اخیر آشکار شد و ایران مقتدر مسیر خود را ادامه داد و خونخواه رهبر شهید خود باقی ماند.