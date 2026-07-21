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مدیر اجرایی برگزاری یازدهمین نمایشگاه بینالمللی نوشتافزار و پنجمین نمایشگاه تخصصی اسباببازی گفت: این دو نمایشگاه با شعار «با هم میمانیم، آینده را میسازیم» و به یاد دانشآموزان میناب آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، مجید اکبری، در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: این دوره از نمایشگاه با چالشها و سختیهای بسیاری همراه بود، اما مشارکت تکتک افرادی که در این رویداد حضور داشتند، باعث شد چراغ نمایشگاه روشن بماند.
وی ضمن قدردانی از همراهی انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان، انجمن اسباببازی ایران، اتحادیه چاپ و صحافی، اتحادیه نوشتافزار، اداره کل هنرهای تجسمی و دیگر تشکلهای همکار، افزود: قطعا این سختترین دوره نمایشگاهی بود که در ۱۱ سال گذشته تجربه کردهایم.
اکبری با اشاره به شرایط صنعت نوشتافزار پس از جنگ افزود: این صنعت در دوره گذشته روزهای دشواری را پشت سر گذاشت و با غیرحضوری شدن مدارس نیز با مشکلات فراوانی روبهرو شد، اما فعالان این حوزه با همت و اراده تصمیم گرفتند این مسیر را ادامه دهند.
یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانپنکس و پنجمین نمایشگاه اسباببازی ایرانتویکس تا ۲ مردادماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقهمندان خواهد بود.