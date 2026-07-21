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ثبتنام پنجمین مدرسه تابستانه نانوفناوری ایران با همکاری بیش از ۳۰ دانشگاه و ستاد توسعه فناوری نانو آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در پنجمین دوره این مدرسه که از اول مرداد تا پایان شهریور برگزار میشود.، بیش از ۴۰ دوره آموزشی تخصصی و ۱۰ وبینار علمی با حضور استادان برجسته دانشگاهی و متخصصان فناوری نانو برپا خواهد شد و شرکتکنندگان با تازهترین دستاوردهای علمی، فناوری و کاربردهای صنعتی این حوزه آشنا میشوند.
تمرکز این دوره بر آموزشهای کاربردی، تجاریسازی فناوری، توسعه نوآوری و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و زیستبوم فناوری کشور است تا مسیر تبدیل ایدههای پژوهشی به محصولات فناورانه هموارتر شود.
چهار دوره گذشته این مدرسه با حضور بیش از ۴ هزار نفر از پژوهشگران و دانشجویان و مشارکت بیش از ۵۰ دانشجوی بینالمللی برگزار شده و به یکی از مهمترین رویدادهای آموزشی تخصصی فناوری نانو در کشور تبدیل شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، مشاهده سرفصلها و برنامههای آموزشی، از طریق وبسایت و تماس با دبیرخانه مدرسه تابستانه نانوفناوری ایران به شماره ۰۹۱۳۰۵۱۹۳۶۸ اقدام کنند.
پنجمین مدرسه تابستانه نانوفناوری ایران با بهرهگیری از ظرفیت علمی استادان برجسته، همکاری دانشگاههای معتبر کشور و فعالیت کمیتههای علمی و اجرایی، درصدد است گامی مؤثر در توسعه آموزشهای تخصصی، شبکهسازی علمی، تقویت همکاریهای بیندانشگاهی، توسعه فناوری و تربیت سرمایه انسانی متخصص بردارد.
تمرکز این دوره بر پیوند میان علم، فناوری و صنعت، بستری ارزشمند برای آشنایی شرکتکنندگان با آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوریهای نوظهور، کاربردهای صنعتی فناوری نانو و فرصتهای نوآوری و کارآفرینی در این حوزه فراهم خواهد کرد.
وبگاه رویداد به آدرس اینترنتی www.nanoauxin.ir، کانال تلگرام با آیدی @Nanoauxin در دسترس علاقمندان خواهد بود