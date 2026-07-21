رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۸ هزار کودک به خانواده‌های زیستی یا بستگان خود بازگشتند و ۲۵ هزار کودک دارای صلاحیت در قالب فرزندخواندگی به خانواده‌ها سپرده شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست وارد چرخه خدمات بهزیستی می‌شوند، گفت: حال حاضر ۱۸ هزار کودک به خانواده‌های زیستی یا بستگان خود پیوند خورده‌اند و ۲۵ هزار کودک نیز در قالب فرزندخواندگی به خانواده‌ها سپرده شده‌اند.



وی افزود: سیاست اصلی سازمان، بازگرداندن کودکان به خانواده‌های زیستی است و در صورت فراهم نبودن این امکان، سرپرستی آنها به بستگان نزدیک مانند عمه، خاله یا عمو سپرده می‌شود. به گفته وی، حدود نیمی از کودکان از این طریق به محیط خانواده بازمی‌گردند.

وی با اشاره به روند فرزندخواندگی افزود: صلاحیت متقاضیان از نظر جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی به‌دقت بررسی می‌شود تا از سلامت و امنیت کودک اطمینان حاصل شود. اکنون به ازای هر کودک، ۲۵ متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد و تجربه نشان داده است که اغلب این کودکان پس از واگذاری، شرایط بهتری نسبت به گذشته دارند.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین از اجرای طرح «مراقب همراه» خبر داد و گفت: در این طرح، زنان سرپرست خانوار و فرزندان جوان آنها برای کمک به خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو یا چندقلو به‌کار گرفته می‌شوند. هر مراقب از ۱۰ خانواده حمایت خواهد کرد.

حسینی با اشاره به دیگر برنامه‌های حمایتی بهزیستی افزود: همزمان با هفته بهزیستی، تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری در مناطق زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان قرار گرفتند و امسال نیز دو هزار نفر مستمری معادل حداقل حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد.

وی درباره طرح «دست‌های مهربان» نیز گفت: این طرح با هدف ایجاد پیوند میان سالمندان تنها و کودکان مراکز شبه‌خانواده در ۹۱ مرکز سراسر کشور در حال اجراست تا ضمن کاهش تنهایی سالمندان، کودکان نیز از حمایت عاطفی بیشتری برخوردار شوند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به خدمات این سازمان در جریان جنگ اخیر گفت: ۳۰ هزار مددجو از پیامد‌های جنگ آسیب دیدند، ۳۷ نفر شهید یا جانباز شدند و سه هزار شغل نیز خسارت دید. اورژانس اجتماعی در این مدت ۲۵ هزار عملیات میدانی انجام داده و بیش از ۴۰۵ هزار خدمت مشاوره‌ای ارائه کرده است.

حسینی همچنین از مشارکت ۴۵۰ هزار نفر در طرح غربالگری سلامت روان خبر داد و افزود: نتایج این طرح نشان می‌دهد ۱۹ درصد افراد غربالگری‌شده با ترومای شدید مواجه بوده‌اند و برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مربوطه ارجاع شده‌اند.

وی در پایان با اشاره به افزایش حمایت‌های مالی از مددجویان گفت: مستمری مددجویان امسال ۵۰ درصد افزایش یافته، یارانه مراکز نگهداری ۷۰ درصد، حق پرستاری خانواده‌محور ۸۰ درصد و خدمات ویزیت در منزل نیز ۱۰۰ درصد رشد داشته است. با این حال، وی تأکید کرد که این حمایت‌ها همچنان پاسخگوی همه هزینه‌های زندگی نیست، اما میزان تأمین اعتبارات اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از ۸ درصد به ۲۴ درصد افزایش یافته است.