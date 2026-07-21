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«حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در ششمین اجلاس وزرای علوم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و انجام دیدارهای رسمی با مقامهای پاکستانی وارد اسلامآباد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در بدو ورود به فرودگاه بینالمللی اسلامآباد، از سوی «رضا امیریمقدم» سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، «حسین طیبی» دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و جمعی از مسئولان وزارت علوم و فناوری پاکستان مورد استقبال قرار گرفت.
سفر وزیر علوم ایران به پاکستان در شرایطی انجام میشود که توسعه همکاریهای علمی، دانشگاهی و فناورانه میان دو کشور از محورهای مهم روابط تهران و اسلامآباد به شمار میرود و دو طرف طی سالهای اخیر بر گسترش تبادلات علمی، اجرای طرحهای مشترک پژوهشی، همکاری میان دانشگاهها و افزایش تعاملات آموزشی تأکید داشتهاند.
بر اساس برنامه اعلامشده، سیمایی صراف در جریان این سفر با رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان (HEC) و همچنین وزیر علوم و فناوری این کشور دیدار و درباره راهکارهای تقویت همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری میان دو کشور گفتوگو خواهد کرد.
وزیر علوم ایران همچنین فردا در ششمین اجلاس وزرای علوم کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت میکند؛ نشستی که با هدف گسترش همکاریهای منطقهای در حوزه آموزش عالی، پژوهش، نوآوری، فناوریهای نوین و تقویت شبکههای علمی میان کشورهای عضو برگزار میشود.
انتظار میرود حضور هیأت ایرانی در این اجلاس، زمینههای جدیدی را برای توسعه همکاریهای علمی و فناورانه ایران با کشورهای عضو اکو، به ویژه پاکستان فراهم کند و به تقویت دیپلماسی علمی در سطح منطقهای کمک نماید.