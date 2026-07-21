از فردا ۳۱ تیر ماه، میزان رطوبت در مناطق مختلف خوزستان افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته پیش رو نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما را نشان می‌دهد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین امروز در نیمه‌ی غربی و جنوبِ غربی وزش باد بصورت متوسط تا نسبتا شدید خواهد بود؛ که برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: از فردا تا پایان هفته با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت در مناطق و سواحل جنوب شرقی بویژه در صبحگاه و شامگاه خواهیم بود. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت امروز مواج است.

در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۴۹.۷ و ایذه با دمای ۲۲.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۴ و ۳۰.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.