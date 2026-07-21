به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوره آموزشی و توانمندسازی شهید سید سعید پرور با حضور ۶۰ نفر از مدیران سازمان بسیج حقوقدانان استان‌های سراسر کشور از امروز به مدت دو روز در قم آغاز شد.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور هدف از برگزاری این دوره را ارتقای توانمندی، ایجاد انگیزه و افزایش نقش‌آفرینی مدیران در اجرای برنامه‌های این سازمان عنوان کرد.

رسول بهرامی‌پور گفت: این دوره با هدف کمک به کارآمدی نظام حقوقی و قضایی کشور و در راستای تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی افزود: بسیج حقوقدانان در حوزه عدالت‌گستری، به عنوان بازوی مردمی در کنار دستگاه قضایی برای تحقق عدالت در سراسر کشور ایفای نقش می‌کند.

مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور همچنین از توسعه ساختار این سازمان خبر داد و گفت: در ادامه برنامه‌های پیش‌بینی شده، ۳۱ حوزه مقاومت بسیج حقوقدانان در مراکز استان‌ها و ۵۰۰ حوزه مقاومت بسیج حقوقدانان در شهرستان‌های سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره آموزشی، زمینه‌ساز ارتقای عملکرد مدیران و تقویت نقش بسیج حقوقدانان در ارائه خدمات حقوقی و تحقق عدالت در کشور باشد.