به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی و کاهش تردد‌های غیرضروری، از آثار زیان بار آلودگی هوا پیشگیری کنند.

وی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی، از عصر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا پایان روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه، وقوع گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق می‌تواند کیفیت هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی افزود: شهروندان در این بازه زمانی از انجام تردد‌های غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تا حد امکان از حضور و فعالیت در فضای باز پرهیز کنند.

عباس نژاد همچنین بر استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت ضرورت حضور در فضای باز تأکید کرد و گفت: این توصیه به ویژه برای گروه‌های حساس و افرادی که به دلیل نوع فعالیت شغلی ناگزیر از حضور طولانی مدت در فضای باز هستند، از جمله مأموران پلیس راهور، نیرو‌های خدمات شهری، پاکبانان و سایر کارکنان فضای باز، اهمیت بیشتری دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه از شهروندان خواست با کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، پرهیز از سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری، خودداری از روشن کردن آتش و اجتناب از هرگونه اقدامی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شود، در کاهش انتشار آلاینده‌ها و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری شهروندان در کاهش منابع آلاینده، نقش مؤثری در کاهش پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا و حفاظت از سلامت عمومی، به ویژه در روز‌های پیش رو، خواهد داشت.