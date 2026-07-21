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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان، از احتمال وقوع گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق از عصر روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه تا پایان روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس نژاد از شهروندان خواست با رعایت توصیههای بهداشتی و کاهش ترددهای غیرضروری، از آثار زیان بار آلودگی هوا پیشگیری کنند.
وی اظهار کرد: بر اساس پیش بینیهای هواشناسی، از عصر روز دوشنبه ۲۹ تیرماه تا پایان روز سه شنبه ۳۰ تیر ماه، وقوع گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق میتواند کیفیت هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای بهداشتی افزود: شهروندان در این بازه زمانی از انجام ترددهای غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند و گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی و تنفسی و افراد دارای بیماریهای زمینهای، تا حد امکان از حضور و فعالیت در فضای باز پرهیز کنند.
عباس نژاد همچنین بر استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت ضرورت حضور در فضای باز تأکید کرد و گفت: این توصیه به ویژه برای گروههای حساس و افرادی که به دلیل نوع فعالیت شغلی ناگزیر از حضور طولانی مدت در فضای باز هستند، از جمله مأموران پلیس راهور، نیروهای خدمات شهری، پاکبانان و سایر کارکنان فضای باز، اهمیت بیشتری دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه از شهروندان خواست با کاهش استفاده از خودروهای شخصی، پرهیز از سفرها و ترددهای غیرضروری، خودداری از روشن کردن آتش و اجتناب از هرگونه اقدامی که موجب تشدید آلودگی هوا میشود، در کاهش انتشار آلایندهها و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت توصیههای بهداشتی و همکاری شهروندان در کاهش منابع آلاینده، نقش مؤثری در کاهش پیامدهای ناشی از آلودگی هوا و حفاظت از سلامت عمومی، به ویژه در روزهای پیش رو، خواهد داشت.