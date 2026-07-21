کارگاه آموزشی رانندگان موتورسیکلتهای توقیفی در نیشابور
کارگاه آموزشی و توجیهی ویژه رانندگان موتورسیکلتهای توقیفی در نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور گفت: کارگاه آموزشی و توجیهی ویژه رانندگان موتورسیکلتهای توقیفی، با حضور ۴۲ نفر از راکبان در محل سالن آزمون پلیس راهور شهرستان نیشابور برگزار شد.
سرهنگ حسین احمدی افزود: در این دوره آموزشی که توسط کارشناسان آموزش پلیس راهور هدایت شد، مباحث حیاتی پیرامون ارتقای فرهنگ ترافیک، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، استفاده الزامی از کلاه ایمنی و حقوق سایر کاربران ترافیکی با هدف پیشگیری از تصادفات بررسی شد.
وی ادامه داد: راکبان حاضر در این جلسه، در پایان با قرائت «پیماننامه اخلاقی و قانونی» ضمن همپیمانی با یکدیگر، خود را متعهد و ملزم به رعایت قانون و اخلاق ترافیکی در حین تردد در معابر عمومی دانسته و بر رعایت حقوق شهروندی تأکید کردند.
سرهنگ حسین احمدی همچنین اذعان داشت: هدف از اجرای این طرح تبدیل تهدید توقیف به فرصتی برای آموزش و نهادینهسازی رفتارهای صحیح ترافیکی در میان موتورسواران میباشد.
وی در پایان تصریح کرد: این طرح آموزشی و توجیهی که تا اطلاع بعدی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته برگزار میشود، یکی از پیشنیازهای اصلی برای فرآیند ترخیص موتور سیکلتهای توقیفی است.