به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، روستای کچرانلو در ۱۵ کیلومتری بجنورد، با ۳۰۰ خانوار جمعیت، معضلی بی‌سابقه در حوزه مسکن دارد.

ساکنان روستا که در قالب ۸۰ قطعه زمین از بنیاد مسکن، اقدام به ساخت شهرک جدیدی به نام جوانان کردند حالا در برابر مانع بزرگِ هزینه‌های گزاف اتصال به شبکه برق قرار گرفتند.

در حالی که هزینه امتیاز گاز تنها ۲۵۰ هزار تومان و هزینه امتیاز آب حدود ۲۱ میلیون تومان برآورد شده است، مبلغ امتیاز برق در این منطقه بین ۵۵ تا ۷۵ میلیون تومان متغیر است.

این تفاوت فاحش در قیمت‌گذاری، باعث شده تا روند ساخت و ساز در شهرک جدید کاملاً متوقف شود.

وضعیت برای ساکنان کچرانلو که در سال ۱۴۰۲ آغاز شده اکنون به دقایق آخر نزدیک است چرا که طبق قوانین بنیاد مسکن، مالکان تنها ۳ سال فرصت دارند تا ساخت بنا را تکمیل کنند و در صورت عدم اتمام کار در این بازه زمانی، زمین‌ها از صاحبان فعلی پس گرفته شده و به افراد دیگر واگذار می‌کنند.

اکنون روستاییان میان هزینه غیرمنصفانه برق و از دست دادن زمین‌های خود گرفتار شده‌اند و از مسئولان انتظار دارند با بازنگری در این هزینه‌ها، از فروپاشی طرح شهرک جوانان جلوگیری کنند.