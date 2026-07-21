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مدیر پشتیبانی شرکت صنایع شیر ایران گفت: با وجود شرایط خاص منطقهای، زنجیره تأمین و صادرات محصولات لبنی ایران به پاکستان از مرز ریمدان بدون وقفه ادامه یافت.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مهدی نوری، مدیر پشتیبانی شرکت صنایع شیر ایران با اعلام استمرار فعالیتهای تولیدی و صادراتی در دوران جنگ گفت: برخلاف برخی واحدهای خصوصی که فعالیت خود را محدود یا تعطیل کردند، تمامی فرایندهای زنجیره تأمین، تولید و بخش ارزی این شرکت بدون کوچکترین خللی در جریان بود.
وی با اشاره به اهمیت مرز زمینی «ریمندان» در چابهار به عنوان یکی از گلوگاههای استراتژیک صادراتی، افزود: این مرز ظرفیت بسیار مناسبی برای صادرات پودرهای لبنی و محصولات ماندگار به بازار پاکستان دارد و در طول مدت اخیر نیز هیچ محدودیتی برای تردد کامیونهای حامل بار وجود نداشته است.
نوری در خصوص شایعات پیرامون افزایش هزینههای حملونقل در این بازه زمانی تصریح کرد: برخلاف تصورات، هیچ تغییری در هزینههای حملونقل رخ نداد. تنها نگرانی رانندگان مربوط به احتمال انسداد جادهها یا مرزهای خروجی بود که با تضمینهای ارائه شده مبنی بر تخلیه بهموقع و باز بودن مسیرها، این چالشها نیز مرتفع شد.
مدیر پشتیبانی صنایع شیر ایران در پایان با تأکید بر پایداری فعالیتهای تجاری این مجموعه خاطرنشان کرد: نه تنها جریان صادرات متوقف نشد، بلکه دریافتهای ارزی نیز طبق روال گذشته و بدون هیچگونه وقفه در طول دوران بحران انجام پذیرفت.