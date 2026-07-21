پخش زنده
امروز: -
سیدباقر حاجیسیدرضی، رئیس مرکز تولید و فنی سیما، با صدور احکام جداگانه، مهدی زارعی، علی هندی، مهدی مویدی و مهدی میرچی را به سمتهای مختلف این مرکز منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، . سیدباقر حاجیسیدرضی، رئیس مرکز تولید و فنی سیما، با صدور احکام جداگانه، چهار مدیر را در مسئولیتهای مختلف این مرکز منصوب کرد.
بر اساس این احکام، «مهدی زارعی» به عنوان «سرپرست ادارهکل تولید سیما»، «علی هندی» به عنوان «سرپرست مدیریت شهرکهای تلویزیونی و سینمایی ایران»، «مهدی مویدی» به عنوان «مشاور رئیس مرکز تولید و فنی سیما» و «مهدی میرچی» به عنوان «سرپرست مدیریت هماهنگی منابع متمرکز مرکز تولید و فنی سیما» منصوب شدند.
این انتصابات در راستای تقویت ساختار مدیریتی، ارتقای هماهنگی میان بخشهای مختلف و افزایش بهرهوری در حوزههای تولید، پشتیبانی و مدیریت فنی مرکز تولید و فنی سیما انجام شده است.