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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مهارتآموزی را یکی از مهمترین ارکان توسعه، خلاقیت و اقتدار ملی دانست و بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مهارتورزی در میان دانشآموزان برای مواجهه با چالشهای آینده تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمصطفی آذرکیش در آیین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان، مهارتآموزی را یکی از مهمترین ارکان توسعه، خلاقیت و اقتدار ملی دانست و بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مهارتورزی در میان دانشآموزان برای مواجهه با چالشهای آینده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موفقیت دانشآموزان تنها به کسب مدال و رتبه محدود نمیشود، اظهار کرد: موفقیت واقعی زمانی محقق میشود که دانشآموزان مسیر یادگیری را در تمام طول زندگی ادامه دهند، چراکه مهارتآموزی فرآیندی مادامالعمر و پایانناپذیر است.
آذرکیش با اشاره به تغییر ماهیت رقابت میان کشورها افزود: امروز رقابت جهانی بیش از آنکه بر منابع زیرزمینی استوار باشد، بر پایه سرمایههای انسانی شکل گرفته است و اگر به دنبال ایرانی مقتدر و توسعهیافته هستیم، باید آموزشهای مهارتی را در اولویت برنامههای آموزشی قرار دهیم.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح «هر دانشآموز یک مهارت» گفت: این طرح در تعامل با دستگاههای مختلف تدوین و آییننامه اجرایی آن نیز به تصویب رسیده است و به عنوان یکی از برنامههای راهبردی وزارت آموزش و پرورش در حوزه توسعه مهارتآموزی دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان گلستان در این حوزه خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۹.۵ درصد دانشآموزان دوره متوسطه استان گلستان در مسیر آموزشهای مهارتی قرار دارند که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه این حوزه محسوب میشود و لازم است این سهم با برنامهریزی و همکاری همه دستگاههای مرتبط افزایش یابد.
رئیس کارگروه تخصصی مهارتآموزی، وفاق و همافزایی میان نهادهای مختلف را لازمه موفقیت برنامههای مهارتی دانست و افزود: اجرای طرح «همنوا» نیز با هدف ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی از سال گذشته آغاز شده و زمینه توسعه و بهبود این آموزشها را فراهم کرده است.
آذرکیش با اشاره به تحولات پرشتاب جهانی و گسترش هوش مصنوعی تصریح کرد: مهمترین سرمایه نسل آینده، توانایی یادگیری مستمر، کسب مهارتهای نوین و سازگاری با تغییرات است؛ از این رو باید آموزش مهارتهای مورد نیاز آینده، هم در برنامههای درسی و هم در آموزشهای خارج از مدرسه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.