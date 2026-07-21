مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از شناسایی ۳۰ واحد خبازی متخلف در شهرستان بابل و تشکیل پرونده برای متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سلیمان علیجان‌نژاد گفت: در راستای نظارت و پایش فعالیت واحد‌های خبازی، طرح نظارتی متمرکز با حضور بازرسان چند شهرستان به‌صورت ویژه در شهرستان بابل اجرا شد.

وی افزود: در این طرح یک‌روزه، ۱۱۰ واحد خبازی مورد بازرسی قرار گرفت که در نتیجه آن، ۳۰ واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تخلف تشکیل شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: پرونده‌های تشکیل‌شده برای رسیدگی و صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

علیجان‌نژاد، گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی را از مهم‌ترین تخلفات کشف‌شده در این طرح عنوان کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و احتکار، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.