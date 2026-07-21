به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوستان، محمدجعفر علیشایی با اشاره به برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های انجام‌شده برای اجرای این عملیات گفت: پس از انجام مکاتبات و اخذ تأیید مدیریت نظارت بر تولید نفت و گاز، جلسات تخصصی و هماهنگی‌های فنی و عملیاتی با شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری با محوریت معاونت تقویت فشار و تزریق گاز برگزار و مقدمات اجرای این عملیات فراهم شد.

وی افزود: عملیات توپکرانی خط لوله ۴۲ اینچ آغار–دالان به طول ۳۵۱ کیلومتر، در مسیر پالایشگاه فراشبند تا کارخانه گاز و گازمایع ۱۶۰۰ آغاجاری، طی چهار مرحله و با مشارکت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری طی ۱۶ روز بدون بروز هیچگونه حادثه‌ای، با موفقیت اجرا شد.

معاون مدیر تولید (تقویت فشار و تزریق گاز) شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه قطعه نخست این عملیات در محدوده شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به‌صورت عملیاتی و سه قطعه بعدی در محدوده شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌صورت غیرعملیاتی انجام شد، تصریح کرد: هدف از اجرای این بخش‌ها، کنترل، جابه‌جایی و جمع‌آوری مایعات تجمع‌یافته در خط لوله و بازگرداندن شرایط بهره‌برداری به وضعیت مطلوب بود.

علیشاهی خاطرنشان کرد: با اجرای موفق این عملیات، ظرفیت عملیاتی خط لوله به شرایط اولیه بازگشت و بستر لازم برای انتقال پایدار گاز به شرکت ملی گاز ایران و همچنین تأمین گاز تزریقی میدان‌های بی‌بی‌حکیمه و مارون به‌منظور حفظ و صیانت از تولید فراهم شد.