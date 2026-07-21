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جمعی از دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بوعلیسینا، هیئت فوتبال همدان و مردم با اهدای نامهای به نماینده وزارت امور خارجه در همدان، خواستار انتقال پیام تبریک و قدردانی خود به دولت و مردم اسپانیا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این نامه که به اسماعیل بابایی، نماینده وزارت امور خارجه در همدان، تحویل داده شد تا از طریق مجاری رسمی به سفیر اسپانیا در جمهوری اسلامی ایران و مقامات آن کشور منتقل شود، ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶، این موفقیت حاصل تلاش، همدلی، روحیه کار گروهی و حمایت مردم اسپانیا از تیم ملی کشورشان توصیف شده است.
در این نامه همچنین از مواضع مستقل و مسئولانه دولت و مردم اسپانیا در قبال تحولات اخیر و پایبندی به اصول حقوق بینالملل، احترام به استقلال کشورها و پرهیز از حمایت از اقدامات مغایر با موازین بینالمللی قدردانی کردهاند.
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که پایبندی به عدالت، قانون و استقلال در روابط بینالملل، اقدامی ارزشمند و شایسته احترام است که اسپانیا در این مقطع در مسیر دفاع از اصول حقوق بینالملل و ارزشهای انسانی گام برداشته است.
در پایان این نامه با آرزوی صلح، دوستی و گسترش روابط مبتنی بر احترام متقابل میان ملتهای ایران و اسپانیا، از نماینده وزارت امور خارجه در همدان خواستهاند این پیام تبریک، احترام و قدردانی را از طریق مجاری دیپلماتیک به دولت و مردم اسپانیا منتقل کند.