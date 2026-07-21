به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان گفت: ثبت‌نام سال تحصیلی جدید و اعلام نرخ‌های پرداختی پس از طی مراحل قانونی در شورای شهر و هیئت تطبیق فرمانداری از طریق سامانه سفیر مهر اجرا خواهد شد.

حمیدرضا جمشیدیان با اشاره به جزئیات بازگشت وجه دریافتی سرویس مدارس در سال تحصیلی گذشته ادامه داد: بر اساس بخشنامه وزارت کشور و تصمیم کارگروه ویژه دانش‌آموزی (شامل نمایندگان آموزش و پرورش، شهرداری، فرمانداری، انجمن اولیا و مربیان و پلیس راهور)، مقرر شد ۳۰ درصد از کل مبلغ پرداختی به خانواده‌ها بازگردانده شود.

وی افزود: این مبلغ با سهم‌بندی ۸۰ درصد خانواده و ۲۰ درصد راننده تسویه شد و تمامی وجوه تا ۱۳ خرداد به حساب اولیا واریز شود.

وی در خصوص وضعیت ثبت‌نام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید و نرخ‌های پیشنهادی ادامه داد: سامانه سفیر مهر همچنان فعال و آماده ثبت‌نام است، اما بازگشایی فرایند ثبت‌نام و انعقاد قرارداد شرکت‌ها با رانندگان، به بارگذاری نرخ‌های جدید وابسته است، که پیشنهاد نرخ جدید پس از بررسی‌های کارشناسی کارگروه دانش‌آموزی به شورای اسلامی شهر اصفهان ارسال شده و هم‌اکنون مراحل بررسی در کمیسیون‌های تخصصی را می‌گذراند.

جمشیدیان با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سرویس مدارس با توجه به تورم، استهلاک خودرو، هزینه تعمیرات و بیمه قطعی است، افزود: رقم دقیق افزایش کرایه پس از تصویب در شورای شهر و تأیید نهایی در هیئت تطبیق فرمانداری اعلام و در سامانه سفیر مهر بارگذاری خواهد شد و اولیا و رانندگان از بابت زمان ثبت‌نام نگرانی نداشته باشند، چرا که تا پایان شهریور فرصت کافی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری اصفهان همچنین در پاسخ به دغدغه معیشتی رانندگان در ایام تعطیلی غیرمنتظره مدارس یا ساعات بیکاری میان ۲ سرویس رفت و برگشت گفت: ارتباط کاری رانندگان با شرکت‌های حمل‌ونقل است و سازمان شهرداری امکان پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد به آنان را ندارد، اما با این حال، تمهیداتی در دست طراحی است تا بتوان از ظرفیت خالی رانندگان در ساعات آزاد برای حمل‌ونقل دیگر بخش‌های متقاضی استفاده کرد که به محض قطعی شدن برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جمشیدیان ضمن اشاره به عملکرد سال گذشته افزود: در سال تحصیلی گذشته، حدود ۵۶ هزار دانش‌آموز در اصفهان تحت پوشش سرویس‌های مدارس قرار گرفتند که این عملیات با همکاری رانندگان، شرکت‌های پیمانکار و خانواده‌ها به نحو مطلوب انجام شد و امسال نیز تمامی رانندگان تحت کنترل، نظارت و حمایت سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری اصفهان فعالیت خواهند کرد تا امنیت و آرامش خانواده‌ها به طور کامل تأمین شود.

وی با اشاره به حساسیت‌های جامعه و خانواده‌ها بر روی سلامت و امنیت جابجایی دانش‌آموزان، بر ضرورت تعیین یک نرخ متعادل تأکید کرد و گفت: معتقدیم نرخ باید به گونه‌ای تصویب شود که توازن برقرار باشد؛ یعنی نه رانندگان سرویس به دلیل پایین بودن نرخ از همکاری منصرف شوند و نه خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های بالا به استفاده از خودرو‌های شخصی روی بیاورند که منجر به افزایش ترافیک شهری می‌شود.