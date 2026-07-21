به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام راجی در اجتماع شبانه مردم گرگان با اشاره به پیروزی مردم کشورمان و تلاش دشمن برای ایجاد حس شکست در مردم ایران پاسخ به آن را با نقل قول از جان مرشایمر نظریه‌پرداز برجسته حقوق بین الملل داد و گفت: این استاد برجسته گفته قرار بود آمریکا در هفته اول با تغییر حکومت ،نابودی محور مقاومت و قدرت هسته ای و قدرت موشکی جمهوری اسلامی کار ایران را تمام کند اما با شکست در این نقشه ها مجبوریم ایران را به عنوان یکی از ابر قدرت های بزرگ جهان بپذیریم.